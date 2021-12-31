РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Травневого, потерь нет

Оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

РоSSийские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Травневого, потерь нет
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Недалеко от Травневого Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, расследователи из Conflict Intelligence Team считают, что концентрация роSSийской военной техники около Украины и в Крыму уже превысила апрельские показатели. При этом они не уверены, что этих сил достаточно для полномасштабного нападения на Украину.

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