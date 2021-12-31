В 2022 году украинские военные примут участие в обучении в 13 странах

На обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ.

В 2022 году украинские военные примут участие в обучении в 13 странах
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Алексей Резников подписал указ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Предполагается, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года.

По словам Резникова, подобные программы являются важным вкладом наших международных партнеров в профессиональное развитие наших военных на всех уровнях управления.

"Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам наши военные имеют возможность повышать квалификацию в лучших профильных «вузах» и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такое обучение в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", – отметил министр обороны.

Он также сообщил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала ВСУ разработан и утвержден ряд документов, которые позволят военным специалистам приобрести новые компетенции. В частности, речь идет о Концепции военной кадровой политики Минобороны на период до 2025 года.

Напомним, 14 декабря Верховная Рада проголосовала за решение президента о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на украинскую территорию для участия в многонациональных учениях в 2022 году. В частности, речь идет о 10 многонациональных учениях с участием 21 000 военных ВСУ и 11 500 военных стран НАТО и других государств.

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