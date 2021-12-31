В Беларуси активистку Нину Багинскую задержали в день ее 75-летия и возили в психбольницу

Милиционеры также составили на нее протокол, после чего отпустили.

?В Беларуси активистку Нину Багинскую задержали в день ее 75-летия и возили в психбольницу
Ніна Багінська
Фото: spring96.org

В Беларуси 30 декабря, в день своего рождения, 75-летняя белорусская активистка Нина Багинская вышла на улицу Минска с плакатом "Свободу политзаключенным", но вскоре была задержана. Женщину отвезли в психдиспансер в селе Навинки.

Об этом сообщает "Белсат".

"Вызвали «скорую» и увезли в Новинки. Я не впервые в Новинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не чувствую потребности в лечении, что я психически здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала домой", – рассказала Багинская.

Милиционеры также составили на нее протокол.

Нина Багинская стала одним из символов мирных протестов в Беларуси. С 1988 года она ходит почти на все митинги с большим бело-красно-белым флагом, который сшила сама. Когда ее задерживают, Багинская всегда ведет с милиционерами беседы и укоряет их за обращение с оказавшимися за решеткой.

В 2019 году в урочище Куропаты снесли кресты, установленные активистами в честь жертв сталинских репрессий. Защитников мемориала задержали, в том числе – Багинскую.

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