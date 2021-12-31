"Празднуйте, мы прикроем!": командующий и военные ООС поздравили украинцев с Новым годом

"Мы выстояли и окрепли. Мы сохранили и бережем нашу Украину".

"Празднуйте, мы прикроем!": командующий и военные ООС поздравили украинцев с Новым годом
Александр Павлюк
Фото: Скриншот видео

Украинские защитники, выполняющие задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, а также командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Павлюк, поздравили украинцев с праздниками и записали для соотечественников видео-поздравления с Новым годом и Рождеством.

Ролики опубликовали на странице штаба ООС в Фейсбуке.

Защитники поздравили украинцев с праздниками, пожелали им счастья, здоровья, успехов, и прежде всего – мирного неба над головой.

"Воины Операции объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!", - говорится в сообщении к видео.

"Год чаяний, надежд и испытаний. Мы выстояли и окрепли. Мы сохранили и бережем нашу Украину. И пусть новый год, который уже на пороге, будет щедрым и добрым. Откроет новые перспективы, сохранит дух и единство нашего народа", - сказал в своем видеообращении командующий ООС Павлюк.

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