Экс-премьер добивается их снятия.

Бывший премьер-министр Николай Азаров, после Революции достоинства 2014 года бежавший в РоSSию, обжаловал санкции Совета национальной безопасности и обороны. Его иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева .

На сайте суда сообщается, что Азаров судится с СБУ и СНБО, требуя отмены наложенных санкций.

"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ , которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)» от 19.03.2021г, введенного в действие Указом Президента Украины от 9.04.2021 г. №151/2021 Также Николай Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по поводу непринятия Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение", - говорится в сообщении.

Суд решает, открывать ли производство по этому делу.

Напомним, что на заседании 19 марта 2021 года СНБО решил применить персональные санкции против ряда бывших украинских топ-чиновников, среди которых Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка, Дмитрий Табачник, Игорь Соркин и т.д.

В августе 2021 года он сообщил, что подал в суд на СНБО в связи с "нарушением конституционных норм", которое "уже не имеет границ".

Азаров был премьером Украины с 2010 по 2014 год. После Революции достоинства он покинул страну и сейчас живет в РоSSии.