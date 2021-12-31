Порошенко выиграл у Шария дело в Верховном Суде

Блогер потребовал опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на РоSSию".

Порошенко выиграл у Шария дело в Верховном Суде
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде по делу по иску блоггера Анатолия Шария.

Соответствующее постановление обнародовано в Реестре судебных решений, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Шарий потребовал от Порошенко опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на РоSSию".

Предметом иска стали слова Порошенко, сказанные 10 января 2019 года во время рабочей поездки в Ровно. Тогда пятого Президента Украины неизвестный в толпе людей спросил: “почему в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблоггер Шарий?”. Порошенко ответил: “отнюдь. Потому что Шарий-не украинский журналист… потому что он работает на РоSSию”.

13 мая 2020 года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Шария к Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Печерский суд не увидел доказательств, что блогер работает в интересах РоSSии или является роSSийским журналистом. Суд обязал Петра Порошенко опровергнуть эту информацию, разместив опровержение в “Урядовом курьере”, а также заплатить 1 537 гривен судебного сбора.

28 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда

"22 декабря Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемое судебное решение суда апелляционной инстанции – без изменений", – отметили в пресс-службе.

Сторонники Шария неоднократно были задействованы в провокационных акциях против Порошенко.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны от 20 августа о введении персональных ограничительных санкций в отношении Шария.

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