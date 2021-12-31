Ряд стран будет встречать Новый год без традиционных гуляний и фейерверков

В европейских странах увеличилось количество заболеваний ковидом.

Ряд стран будет встречать Новый год без традиционных гуляний и фейерверков
Фото: Олександр Рудоманов

Во многих странах мира в этом году решили отказаться от запланированных массовых мероприятий в новогоднюю ночь из-за роста заболеваемости ковидом и быстро распространяемого штамма "омикрон".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Европе было отменено, например, традиционное пиротехническое шоу над Афинским акрополем. Муниципалитетам в Греции также запретили проводить какие-либо массовые мероприятия по случаю Рождества и Нового года. До 3 января в Греции возвращено обязательное ношение масок и на улице, и в помещениях, а для поездок в транспорте требуются специальные маски с высоким уровнем защиты.

Как известно, в Париже запретили запуск фейерверков на Елисейских полях. Премьер Франции Жан Кастекс объявил также о запрете любых массовых вечеринок и празднеств в канун Нового года. Он рекомендовал даже вакцинированным французам пройти тест, прежде чем встречаться с родственниками.

Некоторые города Италии тоже решили отказаться от праздничных мероприятий. Так, в Венеции, где на Новый год традиционно проходят концерты под открытым небом и пиротехнические шоу, в этом году ничего из этого не будет. В области Кампания до 1 января включительно запретили употребление алкоголя в общественных местах.

В Германии с 28 декабря ужесточены ограничения и запрещены новогодние массовые мероприятия, разрешено встречаться группами до 10 человек.

Праздничные мероприятия на Трафальгарской площади в столице Великобритании также отменили. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что это "трудное решение", но "безопасность лондонцев должна быть на первом месте".

Жители Нидерландов встречают Новый год в условиях частичного локдауна. В стране закрыты магазины, продающие не жизненно важные товары, бары, спортзалы, парикмахерские и ряд других объектов сферы услуг и развлечений. По словам премьера Марка Рютте, введение таких мер "нельзя было избежать". Европейские СМИ пишут, что многие жители Нидерландов решили встретить Новый год в соседней Бельгии, где ограничений гораздо меньше.

В Польше, несмотря на действующие ограничения, позволили ночным клубам и барам открыться в канун Нового года, чтобы принять посетителей.

В США решения о праздничных мероприятиях принимаются в каждом штате самостоятельно. На Таймс-сквере в Нью-Йорке в этом году решили не отказываться полностью от празднования, но сократить его масштаб. Собраться на площади смогут только 15 тысяч человек с сертификатом о вакцинации. Ранее, до пандемии, на празднование Нового года на Таймс-сквер собиралось около 60 тыс. человек.

В Лос-Анджелесе праздничные мероприятия состоятся без зрителей, но будут транслироваться онлайн. В Чикаго в новогоднюю ночь запустят традиционный фейерверк из пяти мостов, но местные власти призвали жителей сдать тест, прежде чем отправляться его смотреть. В Лас-Вегасе планируют громко отметить Новый год и запустить фейерверки.

В Австралии, встречающей Новый год одной из первых, планируют меры с соблюдением строгих мер безопасности. В частности, при запуске салюта в Сиднее людей обяжут соблюдать социальное дистанцирование.

В ОАЭ для участия в праздничных мероприятиях обязательно носить маски. Разрешено заполнять помещение на 80%, при этом посетители обязаны иметь документ, подтверждающий либо вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 96 часов.

В Китае также не предвидятся масштабные празднования. В частности, власти Пекина призывают жителей города по возможности не покидать столицу. Жителям районов Китая, где был обнаружен коронавирус, разрешен въезд в Пекин только с отрицательным тестом. Местные СМИ пишут, что китайские власти особенно внимательно проводят борьбу против коронавирусной инфекции, поскольку в феврале КНР должна провести зимнюю Олимпиаду.

Напомним, в Киеве 19 декабря традиционно зажгли главную елку страны. Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

В прошлом году тематикой новогодних праздников сначала был "Сказочный лес", а на дерево планировали установить шляпу. Однако, позже этой идеи отказались из-за критики за "ведьмские мотивы".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Посол Британии призвала утвердить победителя конкурса на должность главы САППосол Британии призвала утвердить победителя конкурса на должность главы САП
Блок рекламы


Похожие новости
Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Курц будет работать на миллиардера-республиканца Питера ТиляКурц будет работать на миллиардера-республиканца Питера Тиля
Порошенко об обвинениях в госизмене: это будет трудно объяснять в будущемПорошенко об обвинениях в госизмене: это будет трудно объяснять в будущем
"ДНР" будет контролировать дачников и крестьян, продающих излишки урожая"ДНР" будет контролировать дачников и крестьян, продающих излишки урожая
Правительство Мали опровергает информацию о вагнеровцах в странеПравительство Мали опровергает информацию о вагнеровцах в стране
Алгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового годаАлгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового года
Страны ООН обвинили РоSSию в распространении фейков об УкраинеСтраны ООН обвинили РоSSию в распространении фейков об Украине
Израиль первым в мире будет делать четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп рискаИзраиль первым в мире будет делать четвертую дозу вакцины от ковида для людей из групп риска
Движение Сопротивления Капитуляции призывает власть прекратить политические преследования в странеДвижение Сопротивления Капитуляции призывает власть прекратить политические преследования в стране
Шуляк: "Слуга народа" будет избавляться от депутатов, "которые не смотрят с нами в одну сторону"Шуляк: "Слуга народа" будет избавляться от депутатов, "которые не смотрят с нами в одну сторону"
Последние новости
Подгружаем последние новости