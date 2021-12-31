Ряд стран будет встречать Новый год без традиционных гуляний и фейерверков

Во многих странах мира в этом году решили отказаться от запланированных массовых мероприятий в новогоднюю ночь из-за роста заболеваемости ковидом и быстро распространяемого штамма "омикрон".

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Из-за обострения ситуации с коронавирусом в Европе было отменено, например, традиционное пиротехническое шоу над Афинским акрополем. Муниципалитетам в Греции также запретили проводить какие-либо массовые мероприятия по случаю Рождества и Нового года. До 3 января в Греции возвращено обязательное ношение масок и на улице, и в помещениях, а для поездок в транспорте требуются специальные маски с высоким уровнем защиты.

Как известно, в Париже запретили запуск фейерверков на Елисейских полях. Премьер Франции Жан Кастекс объявил также о запрете любых массовых вечеринок и празднеств в канун Нового года. Он рекомендовал даже вакцинированным французам пройти тест, прежде чем встречаться с родственниками.

Некоторые города Италии тоже решили отказаться от праздничных мероприятий. Так, в Венеции, где на Новый год традиционно проходят концерты под открытым небом и пиротехнические шоу, в этом году ничего из этого не будет. В области Кампания до 1 января включительно запретили употребление алкоголя в общественных местах.

В Германии с 28 декабря ужесточены ограничения и запрещены новогодние массовые мероприятия, разрешено встречаться группами до 10 человек.

Праздничные мероприятия на Трафальгарской площади в столице Великобритании также отменили. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что это "трудное решение", но "безопасность лондонцев должна быть на первом месте".

Жители Нидерландов встречают Новый год в условиях частичного локдауна. В стране закрыты магазины, продающие не жизненно важные товары, бары, спортзалы, парикмахерские и ряд других объектов сферы услуг и развлечений. По словам премьера Марка Рютте, введение таких мер "нельзя было избежать". Европейские СМИ пишут, что многие жители Нидерландов решили встретить Новый год в соседней Бельгии, где ограничений гораздо меньше.

В Польше, несмотря на действующие ограничения, позволили ночным клубам и барам открыться в канун Нового года, чтобы принять посетителей.

В США решения о праздничных мероприятиях принимаются в каждом штате самостоятельно. На Таймс-сквере в Нью-Йорке в этом году решили не отказываться полностью от празднования, но сократить его масштаб. Собраться на площади смогут только 15 тысяч человек с сертификатом о вакцинации. Ранее, до пандемии, на празднование Нового года на Таймс-сквер собиралось около 60 тыс. человек.

В Лос-Анджелесе праздничные мероприятия состоятся без зрителей, но будут транслироваться онлайн. В Чикаго в новогоднюю ночь запустят традиционный фейерверк из пяти мостов, но местные власти призвали жителей сдать тест, прежде чем отправляться его смотреть. В Лас-Вегасе планируют громко отметить Новый год и запустить фейерверки.

В Австралии, встречающей Новый год одной из первых, планируют меры с соблюдением строгих мер безопасности. В частности, при запуске салюта в Сиднее людей обяжут соблюдать социальное дистанцирование.

В ОАЭ для участия в праздничных мероприятиях обязательно носить маски. Разрешено заполнять помещение на 80%, при этом посетители обязаны иметь документ, подтверждающий либо вакцинацию, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 96 часов.

В Китае также не предвидятся масштабные празднования. В частности, власти Пекина призывают жителей города по возможности не покидать столицу. Жителям районов Китая, где был обнаружен коронавирус, разрешен въезд в Пекин только с отрицательным тестом. Местные СМИ пишут, что китайские власти особенно внимательно проводят борьбу против коронавирусной инфекции, поскольку в феврале КНР должна провести зимнюю Олимпиаду.

Напомним, в Киеве 19 декабря традиционно зажгли главную елку страны. Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

В прошлом году тематикой новогодних праздников сначала был "Сказочный лес", а на дерево планировали установить шляпу. Однако, позже этой идеи отказались из-за критики за "ведьмские мотивы".