Кабмин ограничил цену на газ для производителей социальных продуктов
Частные добывающие компании будут вынуждены продавать часть газа на УЭБ.
Кабинет министров ограничил цену на газ для производителей ряда социально значимых продуктов: пшеничной муки, молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, яиц (категории С1), куриных тушек, батонов и подсолнечного масла.
Об этом сообщается в постановлении №1435 от 30 декабря.
Она предусматривает, что до 30 апреля 2022 года снабженческо-сбытовая надбавка к цене газа собственной добычи, поставляемого такими предприятиями, не может превышать 24%, а торговая - 1%.
При этом постановлением №1433 правительство обязало частные газодобывающие компании до конца апреля продавать 20% своей добычи на Украинской энергобирже.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство планирует разработать "механизмы поддержки", чтобы сдержать рост цен на хлеб, растущих в связи со стремительным подорожанием газа. Кроме того, правительство хочет ограничить наценку на ряд социальных и пищевых продуктов, чтобы умерить рост их цены.
Рыночная цена на газ в Европе в конце декабря 2021 года выросла до 70 гривен за кубометр из-за снижения поставок со стороны РоSSии. 21 декабря цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. На пике цена на хабе в Нидерландах доходила до 2200 долларов. Скачок цен также был связан с сокращением ветрогенерации в Германии.
Предприятия ряда отраслей пищевой промышленности Украины заявили, что из-за высоких цен будут вынуждены сворачивать производство.