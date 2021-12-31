Кабмин ограничил цену на газ для производителей социальных продуктов

Частные добывающие компании будут вынуждены продавать часть газа на УЭБ.

Кабмин ограничил цену на газ для производителей социальных продуктов
Фото: Макс Левин

Кабинет министров ограничил цену на газ для производителей ряда социально значимых продуктов: пшеничной муки, молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, яиц (категории С1), куриных тушек, батонов и подсолнечного масла.

Об этом сообщается в постановлении №1435 от 30 декабря.

Она предусматривает, что до 30 апреля 2022 года снабженческо-сбытовая надбавка к цене газа собственной добычи, поставляемого такими предприятиями, не может превышать 24%, а торговая - 1%.

При этом постановлением №1433 правительство обязало частные газодобывающие компании до конца апреля продавать 20% своей добычи на Украинской энергобирже.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство планирует разработать "механизмы поддержки", чтобы сдержать рост цен на хлеб, растущих в связи со стремительным подорожанием газа. Кроме того, правительство хочет ограничить наценку на ряд социальных и пищевых продуктов, чтобы умерить рост их цены.

Рыночная цена на газ в Европе в конце декабря 2021 года выросла до 70 гривен за кубометр из-за снижения поставок со стороны РоSSии. 21 декабря цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. На пике цена на хабе в Нидерландах доходила до 2200 долларов. Скачок цен также был связан с сокращением ветрогенерации в Германии.

Предприятия ряда отраслей пищевой промышленности Украины заявили, что из-за высоких цен будут вынуждены сворачивать производство.

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