30 "слуг народа" стали фигурантами громких скандалов в 2021 году, - КИУ

В 2021 году 30 народных депутатов фракции "Слуга Народа" стали фигурантами громких скандалов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Среди основных причин скандалов: недостойное поведение депутатов, обвинения в коррупции, одиозные заявления, потасовки, попытки использования депутатского статуса в собственных целях.

Некоторые нардепы попали в скандальные истории несколько раз. Так, в апреле во время локдауна заместитель главы фракции Николай Тищенко организовал в одной из киевских гостиниц вечеринку по случаю дня рождения жены. В июне Тищенко подрался в Раде с депутатом Ильей Кивой, а в октябре – отметился заявлением о стоимости продуктов питания. Он рассказал, по каким ценам покупает продукты на столичном Бессарабском рынке. По словам нардепа, на Бессарабском рынке, считающемся одним из самых дорогих рынков Киева , он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм.

Глава фракции Давид Арахамия и глава Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова также попали в скандалы из-за собственных высказываний. Так, Арахамия отметился одиозными высказываниями по теме оффшоров, заявив, что не видит в их существовании ничего плохого, а также добавил, что раньше тоже имел много оффшоров, а сейчас оффшорные компании есть у его жены.

Третьякова попала в скандал из-за грубого выражения по поводу смерти народного депутата Антона Полякова, заявив о том, что "это - минус один враг".

Недавно избранного депутата Василия Вирастюка обвинили в сексизме из-за комментария в Facebook о "варенике с брынзой" относительно фото с девушкой.

Нардеп Никита Потураев с трибуны Рады спровоцировал драку из-за заявления о расстреле фракции ОПЗЖ. Депутат Анна Колесник во время выступления главнокомандующего Вооруженными силами Украины в частной переписке в мессенджере написала, что "надо валить из этой страны". Народная депутат Юлия Гришина, глава подкомитета по вопросам высшего образования, назвала Верховную Раду "Верховным Советом". Экс-слуга народа Артем Дмитрук на своей странице в Facebook обзывал художника Александра Ройтбурда.

Ряд "слуг народа" попали в скандалы из-за недостойного поведения и попыток использования собственного статуса в личных целях. Так, нардеп Николай Галушко нецензурно общался с остановившими его авто полицейскими, депутат называл их "дебилами". В автомобильный скандал попал и народный депутат Александр Трухин, который, по информации СМИ , совершил ДТП в нетрезвом состоянии (при этом видео с места происшествия так и не было предоставлено). Фигурантами скандала с нарушением ПДД также стал народный депутат Юрий Камельчук, вступивший в перепалку с блогером проекта "Останови Лося", который зафиксировал как жена нардепа неправильно припарковала авто под Радой.

В июле в ДТП попал народный депутат Александр Юрченко, который, по словам свидетелей, пытался скрыться с места аварии, а затем напал на водителя поврежденного авто (по информации ряда СМИ депутат, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, однако это было опровергнуто решением суда). Также, по сообщениям СМИ , вероятно, мог находиться под действием наркотического опьянения во время вождения народный депутат Евгений Брагар (однако результаты экспертизы не подтвердили употребление наркотиков).

Глава Комитета по вопросам организации государственной власти народный депутат Андрей Клочко попал в коррупционный скандал. Его 70-летняя мать за последние два года приобрела имущества на 14,5 млн гривен. Народный депутат Алексей Ковалев, купивший "4 канал", согласно декларации не имеет собственного жилья, а также указал покупку канала в качестве подарка от родителей. Депутаты-миллионеры Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Остап Шипайло (22 млн), Степан Чернявский (11 млн), Павел Павлиш (10 млн) в 2021 году получали средства из Государственного бюджета для аренды жилья в Киеве .

В КИУ отметили, что в первом квартале 2022 планируется создание Дисциплинарной комиссии "Слуги Народа", которая должна отреагировать на действия депутатов.

Напомним, глава "Слуги народа" Елена Шуляк заявила, что партия будет инициировать отзыв депутатов местных советов, "которые не смотрят с нами в одну сторону".

Согласно опросу, если бы выборы в украинский парламент проходили в середине декабря, в Верховную Раду прошли бы шесть политических сил: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщына", "Европейская солидарность", "Умная политика" и "Сила и честь". Также близки к 5% проходного барьера партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Наши".