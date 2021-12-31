РоSSийские наемники на Донбассе трижды открывали огонь из запрещенного "Минском" вооружения

Враг обстрелял позиции ВСУ вблизи Крымского и Причепиловки.

РоSSийские наемники на Донбассе трижды открывали огонь из запрещенного "Минском" вооружения
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня. Враг обстреливал позиции ВСУ с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 31 декабря, со стороны оккупантов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, информирует пресс-центр ООС.

Вчера в сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – отмечают в штабе ООС.

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