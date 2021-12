Данилов не волнуется из-за иска китайских инвесторов "Мотор Сичи"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что международный иск китайских инвесторов "Мотор Сичи" - не повод для волнения.

"Отмечаю, что мы здесь особо не беспокоимся по этому поводу", - цитирует Данилова агентство "Интерфакс-Украина".

Он объяснил свою позицию пониманием того, "какие были инвестиции" и какое отношение к этому имеет Китай .

"Что это за люди, которые покупали акции? Мы именно с этого момента будем начинать. Как это происходило, где они брали деньги, когда они платили на оффшоры на покупку этих акций", – добавил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина считала и считает, что одной из целей покупки акций "Мотор Сичи" была попытка со стороны стран-соседей "забрать технологии". "Там есть след определенных наших соседей, которые хотели забрать те технологии, которые есть у нашего государства по производству непосредственно двигателей, производимых на нашей "Мотор Сичи", - сказал Данилов.

Напомним, что 4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием возместить 3,5 миллиарда долларов (позднее сумма иска увеличилась до 4,5 млрд долларов). В начале декабря 2020 года китайская сторона направила обращение в международный арбитраж согласно соглашению между Украиной и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В начале января США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, пытавшуюся приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским. Украина следом ввела трехлетние санкции против Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и ее дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и троих граждан Китая, среди которых владелец Skyrizon Ван Цзин и президент компании Ду Тао.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор Сич" в государственную собственность.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн. грн. чистой прибыли.