Правительство назначило заместителя министра обороны по цифровизации

Им стал известный связист Олег Гайдук.

Кабинет министров назначил Олега Гайдука на должность замминистра обороны.

Соответствующее распоряжение от 30 декабря №1794-р опубликовано на правительственном портале.

"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", – говорится в документе.

Как известно, 17 ноября правительство уволило Юлия Гере с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации по собственному желанию.

Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, созданный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи. Он также является директором компании "Трайбекс", оператора украинской защищенной операционной системы "Сич".

Олег Гайдук окончил Киевский государственный университет им. Шевченко по специальности химия природных соединений, Национальную академию связи им. А. С. Попова по специальности телекоммуникации. Учился в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям США по тематике государственного управления в чрезвычайных ситуациях.

В течение 1996-2000 годов занимал должность заместителя министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Следовательно, был заместителем генерального директора, генеральным директором и председателем правления "Укртелекома".

В 2004 году был заместителем министра экономики и по вопросам европейской интеграции Украины. В 2013-2014 – директором по информатизации и анализу "Энергоатома".