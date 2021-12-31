Чиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьи

Чиновникам в Украине с 2022 года увеличат зарплаты, несмотря на то, что правительство обещало снизить оклады некоторым представителям высшего управленческого звена.

Чиновникам в Украине с 1 января повысят зарплаты: какие оклады начнут получать госслужащие и судьи

Должностные оклады украинских чиновников уже с января собираются повысить на 9%. При этом минимальный размер оклада установится на уровне не ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4962 грн. Это на 9,3% выше, чем сейчас (4540 грн).

Руководители центральных госорганов, согласно проекту постановления Кабинета министров, будут получать в 2022 году оклады в 41 300 грн (+9,3%). Это, в частности, касается руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора.

Главы министерств, а также центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать оклады на 9,2% больше - это около 36 700 грн.

Простой специалист госорганов в районных учреждениях будет получать минимальный оклад без надбавок в размере 4962 грн. У работников министерств зарплаты стартуют от 8500 грн.

Для ведущих специалистов "на местах" предлагаются оклады в 5100 грн. В министерствах ведущие специалисты будут получать 9200 грн оклада (без надбавок).

Напомним, что зарплата госслужащих в Украине состоит из оклада, доплат и надбавок, премий и материальной помощи. Доплаты и надбавки могут быть очень существенными. Например, за высокие достижения в труде и выполнение особо важной работы могут добавить 50-100% от оклада, за выслугу лет – до 40%, а знание иностранных языков – до 25%.

Также госслужащим положены премии по итогам работы и по случаю праздников и юбилейных дат. Они выплачиваются из предназначенного для этого фонда, который составляет не менее 10% всех окладов плюс деньги, сэкономленные на пустующих рабочих местах. Никто не отменяет и "тринадцатую" зарплату.

Ранее сообщалось, что правительство обещает уже в следующем году увеличить минимальные зарплаты медикам до 20 тысяч гривен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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