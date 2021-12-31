Беларусь с конца лета дала гражданство 2,3 тыс. украинцев

Более 2,3 тыс. украинцев получили белорусское гражданство с конца лета.

Об этом сообщается на сайте Александра Лукашенко, во время пресс-конференции 9 августа приказавшего выдать гражданство всем переселенцам из Украины, которые его попросят. По его словам, в Беларусь с 2014 года переехали 150-160 тысяч граждан Украины.

После той пресс-конференции Лукашенко своим указом предоставил гражданство 1076 украинцам, еще 1234 гражданина Украины получили белорусское гражданство в упрощенном порядке.

Для сравнения: в 2020 году местное МВД сообщало, что белорусское гражданство ежегодно получают в среднем 3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, что после того как Украина не признала победу Лукашенко на выборах 2020 года, отношения с Беларусью ухудшились, и осенью 2021 года Лукашенко признал Крым роSSийским. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Беларусь сейчас рассматривается как возможный плацдарм для вторжения РоSSии с севера.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что контакты между официальными представителями Украины и Белоруссии поставлены на паузу. По определению Лукашенко, белорусско-украинские политические отношения оказались в самой низкой точке после того, как Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.