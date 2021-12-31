Стефанчук предложил присвоить почетный статус депутатам, причастным к провозглашению независимости Украины

Законопроект "О статусе народного депутата – учредителя государственной независимости Украины" зарегистрирован в Раде.

Стефанчук предложил присвоить почетный статус депутатам, причастным к провозглашению независимости Украины
Фото: Макс Требухов

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины". Документ предлагает присвоить почетный статус депутатам, причастным к провозглашению независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"В случае принятия закона народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют «отцами-основателями», где-то «подписантами». А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус «Основателя государственной независимости Украины», – объяснил Руслан Стефанчук.

Основателем государственной независимости Украины предлагается признать депутатов, которые:

  • провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990;
  • одобрили Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991;
  • поддержали Постановление Верховного Совета РСФСР "О провозглашении независимости Украины" 24 августа 1991 года.

Благодаря этому статусу бывшие депутаты получат ряд дополнительных прав: присутствовать на открытых заседаниях парламента, встречаться с руководителями государства, получить дипломатический паспорт.

Кроме того, им могут присвоить пожизненное денежное содержание.

Государство будет также помогать с похоронами депутатов-основателей.

Глава парламента напомнил, что важнейшим событием 2021 года было празднование 30-й годовщины восстановления независимости Украины.

"За каждым Великим Событием стоят Великие Люди. Ценим тех, кто подарил нам независимость. И будем прилагать все усилия, чтобы не потерять ее", – подчеркнул он.

Как сообщалось, из всех мероприятий к 30-летию Независимости украинцам больше всего понравился военный парад.

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