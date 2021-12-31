Порошенко о санкциях против РоSSии: США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее

Экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что западные союзники Украины должны быть более эффективными в вопросе ужесточения санкций против РоSSии. Об этом он заявил в интервью главному редактору влиятельного польского издания «Газета выборча», общественному деятелю и диссиденту Адаму Михнику.

« США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее в вопросе энергетических санкций, а также финансовых санкций. Путин должен осознавать, что в случае агрессии через час против РоSSии будут применены санкции, разрушающие ее экономику. И только тогда он начнет взвешивать, стоит ли ему идти против Украины», – считает Петр Порошенко.

«Поляк, латыш, литовец, эстонец, швед и фин должны понимать, что общими и согласованными действиями они не помогают Украине, а защищают собственную безопасность. Лозунг «За вашу и нашу свободу» сегодня очень актуален», – убежден пятый президент.

На вопрос Адама Михника, какая санкция для РоSSии будет наиболее чувствительной, Порошенко ответил: «Предоставление Украине «Плана действий относительно членства в НАТО» („Membership of Action Plan”) уже в июне 2022 года, на Мадридском саммите. И, наконец, Украине нужно предоставить летальное оружие для повышения цены, которую Путин заплатит в случае полномасштабной агрессии».