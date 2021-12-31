В Киеве проведут более 20 мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения Скороводы

Популяризировать творчество величайшего украинца в столице планируют, в частности, с помощью фонтана с памятником.

В Киеве проведут более 20 мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения Скороводы

В честь 300-летия со дня рождения украинского философа и гуманиста Григория Сковороды в Киеве проведут более 20 мероприятий.

Городской голова столицы Виталий Кличко подписал меморандум между Киевским городским советом и Всеукраинским общественным оргкомитетом по празднованию 300-летия со дня рождения Сковороды, сообщает пресс-служба КГГА.

Фото: КМДА

"Подписанием этого документа мы свидетельствуем, что вместе проведем в Киеве более 20 мероприятий, посвященных памяти и творчеству Григория Сковороды. Состоятся эти мероприятия в течение следующего года", – сказал Кличко.

Среди прочего для чествования памяти и популяризации творчества Григория Сковороды в столице планируют установить фонтан с памятником выдающемуся деятелю.

Всеукраинский общественный оргкомитет по празднованию даты "Сковорода 300" координирует общественные инициативы, посвященные празднованию памятной даты и деятельности "сковородиновских комитетов" в Украине. В наблюдательный совет оргкомитета "Сковорода 300" входят Олесь Доний, Ян Валетов, Семен Глузман, Александра Гуменная, Любко Дереш, Константин Дорошенко, Геннадий Друзенко, Тарас Компаниченко, Игорь Пиддубный, Алексей Толкачев и другие общественные деятели.

Григорий Савич Сковорода – украинский философ-мистик, богослов, поэт, педагог, возможно, и композитор, автор литургической музыки. Оказывал значительное влияние на современников и последующие поколения своими баснями, песнями, философскими произведениями, а также образом жизни, из-за чего его называли "Сократом".

300-летие со дня рождения Сковороды будут отмечать в ноябре 2022 года.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 декабря 2021 года приняла Постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах (№6406). На государственном уровне отметят, в частности, 80-летие создания УПА и 25-летие со времени полета в космос Каденюка.



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