Байден и Путин согласились усилить дипломатию на фоне напряженности из-за Украины

Второй за месяц телефонный разговор лидеров государств состоялся по инициативе роSSийской стороны.

Байден и Путин согласились усилить дипломатию на фоне напряженности из-за Украины
ДЖо Байден розмовляє по телефону
Фото: Twitter

Президент США Джо Байден призвал своего роSSийского коллегу Владимира Путина снизить напряженность и усилить дипломатические усилия вокруг Украины на фоне наращивания роSSийских войск у границы и требований Кремля о всеобъемлющих "гарантиях безопасности".

В ходе 50-минутного телефонного разговора 30 декабря лидеры двух стран провели "серьезный и предметный" обмен мнениями, чтобы заложить основу для трех групп предстоящих переговоров в начале следующего месяца.

Об этом на условиях анонимности сказал высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена, передает Радио Свобода.

"Оба лидера признали, что есть сферы, в которых мы могли бы достичь значительного прогресса, а также те, где соглашения невозможны, и что предстоящие переговоры определят точнее контуры каждой из этих категорий", – сказал чиновник.

В ходе беседы Джо Байден также повторил, что любое вторжение в Украину повлечет сокрушительные экономические санкции со стороны Соединенных Штатов и их партнеров, а также усиление присутствия НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Байден призвал к "прагматичной, ориентированной на результат дипломатии" на будущих встречах сторон США и РоSSии.

Второй за месяц телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе роSSийской стороны.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предполагают персонального разговора между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающих отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ запланировано на 13 января.

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