Саакашвили впервые сообщил, что у него есть дочь, ее мать - певица Софо Нижарадзе

Экс-президент Грузии также имеет двух сыновей от первой жены Сандры Рулофс.

Саакашвили впервые сообщил, что у него есть дочь, ее мать - певица Софо Нижарадзе
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые сообщил, что у него есть маленькая дочь. Ее мать – грузинская певица Софо Нижарадзе.

Об этом пишут "Новости-Грузия".

Полуторагодовалую Элис-Марию Саакашвили впервые показали общественности, когда она вместе с матерью приняла участие в записи праздничного концерта, который будет показан в эфире грузинского телеканала "Мтавари" в новогоднюю ночь.

"Моя самая любимая девочка, мой самый маленький ребенок. Я счастлив, что имею такую возможность, и мой Новый год отличается от других не тюремными стенами, а телевизионным дебютом моей любимой девочки", - сообщается в фейсбуке Саакашвили.

Софо Нижарадзе, занявшая девятое место на Евровидении в 2010 году (украинка Alyosha с песней Sweet People тогда стала десятой) родила дочь в июне 2020 года. Вместе с ребенком певица проживала в США, однако вернулась в Грузию в октябре, вскоре после задержания Саакашвили.

От первой жены Сандры Рулофс Саакашвили также имеет двух сыновей – Николоза и Эдуарда. Несколько месяцев назад стало известно, что Саакашвили развелся с Рулофс. Тогда же Саакашвили объявил о создании семьи с депутатом Верховной Рады Лизой Ясько.

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