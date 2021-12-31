Полиция задержала мужчину, бросившего коктейль Молотова в ограду Генконсульства РФ во Львове

Секретарь СНБО дал понять, что мужчина руководствовался личными мотивами.

Полиция задержала мужчину, бросившего коктейль Молотова в ограду Генконсульства РФ во Львове
Фото: dancor.sumy.ua

Правоохранители задержали мужчину, который на прошлой неделе кинул бутылку с так называемым коктейлем Молотова в ограду Генерального консульства РоSSии во Львове. Подозреваемый - с оккупированных территорий, он не имеет отношения к каким-либо общественным движениям.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет никакого отношения, это человек с оккупированных территорий, непосредственно – из города Горловки. Он задержан, с ним отрабатывают. Такие вещи периодически случаются, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО дал понять, что мужчина руководствовался личными мотивами.

В Национальной полиции "Украинской правде” сообщили, что предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовщины в результате оперативно-розыскных мер. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ночью 24 декабря во Львове неизвестные кинули бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограду Генерального консульства РоSSийской Федерации. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

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