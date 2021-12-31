В Беларуси телеграм-канал правозащитного центра "Весна" признали экстремистским

Суд в белорусском городе Гомеле 30 декабря признал экстремистскими материалами информационную продукцию телеграм-канала правозащитного центра "Весна".

Об этом сообщили сами правозащитники.

"Весна" – одна из старейших белорусских неправительственных правозащитных организаций, она была создана в апреле 1996 года. Еще в начале 2000-х режим Александра Лукашенко лишил ее регистрации за поддержку политзаключенных и мониторинг нарушений прав человека. В белорусских тюрьмах сейчас находятся семь представителей "Весны", информирует "Радио Свобода".

В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов, главным образом телеграм-каналы оппозиционной направленности, а также независимые СМИ , такие как телеканал "Белсат" и агентство БелаПАН.

"Экстремистскими материалами" признали также продукцию соцсетей Белорусской службы Радио Свобода. Жителей страны могут привлечь к ответственности за подписку на признанные экстремистскими интернет-ресурсы.