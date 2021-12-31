В Беларуси телеграм-канал правозащитного центра "Весна" признали экстремистским
Экстремистскими признаны уже около 300 белорусских интернет-ресурсов.
Суд в белорусском городе Гомеле 30 декабря признал экстремистскими материалами информационную продукцию телеграм-канала правозащитного центра "Весна".
Об этом сообщили сами правозащитники.
"Весна" – одна из старейших белорусских неправительственных правозащитных организаций, она была создана в апреле 1996 года. Еще в начале 2000-х режим Александра Лукашенко лишил ее регистрации за поддержку политзаключенных и мониторинг нарушений прав человека. В белорусских тюрьмах сейчас находятся семь представителей "Весны", информирует "Радио Свобода".
В Беларуси экстремистскими признаны около 300 интернет-ресурсов, главным образом телеграм-каналы оппозиционной направленности, а также независимые СМИ, такие как телеканал "Белсат" и агентство БелаПАН.
"Экстремистскими материалами" признали также продукцию соцсетей Белорусской службы Радио Свобода. Жителей страны могут привлечь к ответственности за подписку на признанные экстремистскими интернет-ресурсы.