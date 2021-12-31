На Донетчине будут заочно судить основателя военно-патриотических клубов "ДНР"

Детей воспитывают на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "Русский мир", формируя ненависть к Украине.

Фото: https://don.gp.gov.ua/

В суд направлен обвинительный акт в отношении 51-летнего жителя г. Горловки, обвиняемого в содействии деятельности террористической организации, руководстве не предусмотренными законами Украины военизированными формированиями и втягивании несовершеннолетних в преступную деятельность (ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304 УК Украины).

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2015 году мужчина создал на временно оккупированной территории Донецкой области общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году - военно-патриотический клуб "Спартанцы". В указанные незаконные формирования принимают юношей и девушек "от 8 до 18 лет, воспитываемых на идеях сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "Русский мир", формируя ненависть к Украине", - говорится в сообщении.

Фото: https://don.gp.gov.ua/

Фото: https://don.gp.gov.ua/

Фото: https://don.gp.gov.ua/

Отмечается, что под руководством обвиняемого несовершеннолетние проходят военную подготовку для последующей службы в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ и так называемой республиканской гвардии "ДНР", где учатся навыкам рукопашного боя и пользованию огнестрельным оружием. Детей приучают защищать интересы оккупантов ценой собственной жизни.

Обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд. Судят правонарушителя заочно. Максимальное наказание по санкциям статей – 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Офис генерального прокурора из-за навязывания военного воспитания детям и усиление пропаганды, направленной на уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.