Вопрос о Порошенко на заседании СНБО не рассматривался

Секретарь СНБО говорит, что никаких документов по пятому президенту не поступало.

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны не рассматривали вопрос ограничительных мер в отношении подозреваемого в государственной измене пятого президента и нардепа Петра Порошенко.

Об этом на брифинге в ответ журналистам сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что СНБО может рассматривать только те вопросы, которые внесены документально. По состоянию на 30 декабря никаких документов по Порошенко предоставлено не было.

"Мы работаем только с документами, если соответствующие документы будут направлены, мы обязательно рассмотрим, потому что мы по-другому работать не можем, не можем не рассмотреть документ", – отметил Данилов.

Напомним, Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР" по так называемому угольному делу. Еще одним фигурантом этого дела является подсанкционный народный депутат Виктор Медведчук, а также экс-министр энергетики Демчишин и связанный с Медведчуком бизнесмен Кузяра.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году якобы вступил в преступный сговор с Медведчуком и представителями властей РоSSии. Целью был отказ от угля из ЮАР и снабжение углем с двух предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях и контролируемых террористами.

Деньги за уголь должны были пойти на зарплаты шахтерам, но следствие говорит, что их наличными возили террористам.

Порошенко считает дело политически мотивированным. Прокуратура просит для него арест с возможностью залога в 1 млрд гривень (аналогичную меру просили по этому делу Медведчуку, но он под домашним арестом). Сам Порошенко сейчас находится за границей и говорит, что вернется в январе.