Эстония планирует предоставить Украине "Джавелины", гаубицы и противотанковое оружие

На фоне угрозы роSSийского вторжения Эстония хочет значительно увеличить свою поддержку, оказываемую Украине с 2014 года.

Эстония планирует предоставить Украине "Джавелины", гаубицы и противотанковое оружие
Фото: ДОМ

Министерство обороны Эстонии намерена предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты "Джавелин" и 122-миллиметровые гаубицы.

Как сообщает ERR, перед принятием окончательного решения Эстония должна получить согласование от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии.

Начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Пеетер Куймет заявил, что в условиях концентрации роSSийских войск на границах с Украиной Эстония планирует значительно увеличить свою поддержку, которую она оказывает с 2014 года.

"Эстония приняла решение на уровне своего Министерства обороны, что мы хотим поддерживать Украину оружием и боеприпасами в сложной ситуации с безопасностью. Мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - заявил Куймет.

Эстония получила ракеты "Джавелин" из США, часть из них она купила, а другую – получила в качестве военной помощи. Стоимость одной ракеты составляет от 75 до 130 тыс. евро в зависимости от условий контракта и конкретного типа ракет. Эстония планирует поставить Украине несколько десятков "Джавелинов".

Напомним, на прошлой неделе в Донецкой области состоялись первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Этот ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники и может уничтожать танки на расстоянии около 3 км.

"Джавелины" впервые применили на Донбассе не в боевых условиях, а на полигоне. Однако в случае полномасштабного роSSийского вторжения они могут быть применены в боевых условиях.

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