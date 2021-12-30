Угрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день не видим – Данилов

Основной задачей РФ, по словам секретаря СНБО, в настоящее время является внутренняя дестабилизация Украины.

Угрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день не видим – Данилов
Фото: facebook.com/rnbou

Сегодня на украинских границах нет большой опасности. Информация о состоянии с роSSийскими войсками постоянно отслеживается.

Об этом на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если говорить о большом увеличении – мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных, я неоднократно говорил, что мы четко отслеживаем что касается периметра 200 км и 400 км от нашей границы. Угрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день день не видим, что будет завтра – завтра будем об этом говорить», – отметил он.

Данилов добавил, что, по оценкам специалистов, РоSSия не сможет сейчас сделать большое вторжение в Украину физически – есть определенные расчеты, период подготовки, и на сегодняшний день нет критических приращений контингента.

Внутренняя дестабилизация – вопрос №1 для РоSSии, подчеркнул Данилов. Он добавил, что одним из примеров провокаций, вероятно, является событие, которое на днях случилось во Львове, когда неизвестные кинули "коктейль Молотова" в ограду консульства РФ.

"Смесь бросали в сторону учреждения, имеющего отношение к РФ. Человек, который это делал, не имеет отношения ни к какому движению, это человек с оккупированных территорий – Горловки, он сейчас задержан, с ним отрабатывают", – отметил он.

Правоохранители проверяют, не является ли этот мужчина провокатором.

Напомним, по последним данным, РоSSия накопила вокруг Украины и на временно оккупированных территориях около 122 000 своих военных. Данилов в интервью недавно говорил, что перемещения роSSийских войск близ границы и на оккупированных территориях Украины есть, но они не критичны. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы они были накоплены в три-пять раз больше, чем есть сейчас.

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