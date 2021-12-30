СНБО планирует определить первых олигархов 20-25 мая, – Данилов

На сегодняшнем заседании обсуждался процесс реализации закона об олигархах.

СНБО планирует определить первых олигархов 20-25 мая, – Данилов
Секретар РНБО Олексій Данілов
Фото: Макс Требухов

Совет национальной безопасности и обороны в мае планирует определить первых олигархов. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

На сегодняшнем заседании о дорожной карте реализации антиолигархического закона докладывал министр юстиции. Денис Малюська.

"Имеем понимание, что до конца мая он должен начать работать, и если дальше продолжится вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО", – сообщил Данилов.

Напомним, что законопроект об олигархах предусматривает создание реестра, куда будут вносить лиц со значительным влиянием на политическую жизнь. По прогнозу министра юстиции Дениса Малюськи, реестр заработает в мае 2022 года.

Закон был принят 23 сентября. По прогнозу главы Минюста, реестр заработает в мае.



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