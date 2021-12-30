На сегодняшнем заседании СНБО рассматривали 21 вопрос, в том числе санкции против компаний-строителей Керченского моста

В основном они касались вопросов государственной безопасности, но говорили и о санкциях.

На заседании Совета нацбезопасности и обороны 30 декабря был рассмотрен 21 вопрос, в том числе первоочередные меры безопасности от внутренних и внешних угроз.

Об этом на брифинге по результатам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Следующий вопрос – обстановка вокруг границ Украины, Литвы, Польши и Белоруссии. Также говорили о реализации планов защиты и обороны, готовности военных, заслушали доклад замминистра иностранных дел по реагированию партнеров в случае обострения агрессии.

В основном все рассмотренные вопросы касались государственной безопасности, в том числе и в киберпространстве.

"Следующий вопрос – о применении санкций в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют неправомерное судопроизводство в отношении граждан Украины. К компаниям, не только представители роSSийских, но и иностранных компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, и некоторые другие мероприятия. Кроме того, Иван Баканов имел доклад о внесении изменений в санкции – речь шла о 4 человеках – женщины поменяли фамилии», – добавил Данилов.

Он добавил, что в этом году состоялось наибольшее количество заседаний Совета нацбезопасности и обороны – 30.

Данилов также подчеркнул, что работают санкции против контрабандистов – благодаря ограничительным мерам против них бюджет страны дополнительно получил 71 млрд. гривень.

Напомним, заседание СНБО планировалось на 29 декабря, но его перенесли на день из-за расширения блока вопросов.