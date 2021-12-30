Куйбиду восстановили в должности президента Академии госуправления

С должности Куйбиду уволил Порошенко в апреле 2019-го.

Куйбиду восстановили в должности президента Академии госуправления
Фото: delfi.ua

Василия Куйбиду восстановили в должности президента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Министр образования Сергей Шкарлет издал соответствующий приказ во исполнение решения Верховного Суда от 19 мая 2020 года и требования государственного исполнителя от 16 декабря 2021 года.

Документ от 24 декабря 2021 года Василий Куйбида обнародовал на своей странице в соцсети фейсбук.

Согласно приказу Василий Куйбида восстановлен в должности с 6 апреля 2019 года. Это означает, что через 2 года и 8 месяцев ему будет выплачена заработная плата в полном объеме.

Фото: facebook.com/kuybidaV

Василий Куйбида был президентом Национальной академии государственного управления с 31 августа 2016 года. 5 апреля 2019 года он был уволен с должности указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Василий Куйбида в 2007 году был советником Виктора Ющенко, на выборах того же года снова прошел в парламент от блока "Наша Украина – Народная самооборона".

В декабре 2007 года назначен министром регионального развития и строительства во втором правительстве Юлии Тимошенко. После победы на президентских выборах 2010 Виктора Януковича и отставки Кабмина Тимошенко потерял свой пост.

Возглавлял партию "Народный рух" с 2012 по 2014 годы. В 2014 году баллотировался в президенты Украины и набрал 0,06% голосов избирателей. На парламентские выборы 2014-го партия своего списка не выставляла.

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