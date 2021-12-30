Мининфраструктуры назначило капитанов морских портов

Должности капитанов заняли люди с соответствующей квалификацией и авторитетом в отрасли.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назначил капитанов морских портов Украины. Служба капитана морского порта является ключевым институтом, осуществляющим государственный надзор за безопасностью мореходства в морских портах и подходами к ним, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

По словам главы ведомства, должности капитанов заняли люди с соответствующей квалификацией и авторитетом в отрасли.

"Все они – капитаны дальнего плавания, имеющие опыт в судовождении, управлении безопасной эксплуатацией морских судов. Большинство из них уже занимали аналогичные должности капитанов морских портов", – рассказал Александр Кубраков.

Согласно сообщению пресс-службы министерства назначены:

капитаном морских портов "Рени", "Измаил" и "Усть-Дунайский" – Рыжила Андрея Валентиновича (капитана дальнего плавания с 2009 года, капитана морского порта "Усть-Дунайский" с 2015 по 2019 год);

капитаном морских портов "Черноморск" и "Белгород-Днестровский" – Нестеренко Олега Анатольевича (капитана дальнего плавания с 2010 года, морского лоцмана в Черноморском и Белгород-Днестровском морских портах с 2018 года);

капитаном морского порта "Одесса" – Антонова Александра Алексеевича (капитана дальнего плавания с 1993 года, капитана Одесского морского порта с 2004 по 2019 год и с 2020 года);

капитаном морского порта "Южный" – Компанийца Владимира Георгиевича(капитана дальнего плавания с 1999 года, первого заместителя капитана Ильичевского морского порта с 2009 по 2019 год);

капитаном морских портов "Николаев" и "Ольвия" – Орла Ивана Игнатьевича(капитана дальнего плавания с 1995 года, капитана Керченского морского рыбного порта с 2012 по 2013 год, капитана морского порта "Ольвия" с 2016 по 2019 год);

капитаном морских портов "Херсон" и "Скадовск" – Грибовода Сергея Даниловича (капитана дальнего плавания с 2011 года, начальника портового надзора Службы капитана Херсонского морского порта в 2018 году);

капитаном морских портов "Мариуполь" и "Бердянск" – Устименко Алексея Григорьевича (капитана дальнего плавания с 2016 года).

Положение о капитане морского порта и службе капитана морского порта утверждено приказом Министерства инфраструктуры №621 от 17 ноября 2021 года. Документ определяет порядок назначения, освобождения от должности, подчинение капитана морского порта, его полномочия, права, функции, квалификационные требования и ответственность.