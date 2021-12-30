ОАСК открыл производство по иску Януковича к Верховной Раде Украины

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16 февраля 2022 года.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича к Верховной Раде по делу об отстранении его от должности президента Украины в 2014 году.

Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

"Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины", – написала Совгиря в Telegram.

Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 10:15 16 февраля 2022 года.

По словам Совгири, в определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (РоSSийская Федерация).

Напомним, 6 декабря представитель парламента в КСУ сообщила об иске Януковича к Раде. Ольга Совгиря подчеркнула, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства, дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суд первой инстанции, а не ОАСК.

По мнению народного депутата, исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения" могут свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.

Ранее в ноябре пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир сообщил, что тот подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады. Однако эту информацию позже опровергли.

Как известно, 22 февраля 2014 года Рада отправила Януковича в отставку и назначила внеочередные президентские выборы.

Янукович – единственный президент Украины, который не только был досрочно отстранен от должности, но и лишен звания президента. Он является фигурантом нескольких уголовных производств, по одному из них Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.