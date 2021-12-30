Патриарха Варфоломея выписали из больницы после заражения омикроном
81-летний глава Константинопольской церкви вернется на Фанар на празднование Богоявления 6 января.
Вселенского патриарха Варфоломея в четверг, 30 декабря, выписали из американского госпиталя в Стамбуле. Там он находился шесть дней после заражения омикрон-вариантом коронавируса.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата сообщает Ekathimerini.
"Варфоломей останется в изоляции в Патриаршей резиденции в Терабии, прежде чем возвратиться на Фанар на празднование Богоявления", – говорится в сообщении.
Напомним, полностью вакцинированный глава Константинопольской церкви получил положительный тест на коронавирус 24 декабря. Тогда сообщали, что Варфоломей имеет легкие симптомы недуга и вообще чувствует себя хорошо. Однако 81-летний патриарх Варфоломей был госпитализирован.
Как сообщалось, патриарх Варфоломей дважды попадал в больницу во время его визита в США осенью 2021 года. В частности ему провели стентирование.