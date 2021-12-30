ВОЗ предупредила о риске "цунами" заражений дельтой и омикроном

Дельта и омикрон представляют собой двойную угрозу, которая может привести к рекордному росту случаев ковида.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что варианты коронавируса омикрон и дельта могут вызвать новую волну заболеваемости COVID-19 в мире.

По его словам, дельта и омикрон представляют собой двойную угрозу, которая может привести к рекордному росту случаев заболевания, что резко увеличит количество госпитализаций и смертей.

"Я очень обеспокоен тем, что омикрон, который заразнее и циркулирует одновременно с дельтой, может привести к цунами случаев заболевания", - сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ считает, что распространение омикрона вместе с дельтой в дальнейшем будет оказывать давление на истощенную систему здравоохранения. По его мнению, коронавирус будет развиваться и угрожать системам здравоохранения, если страны не повысят коллективный иммунитет за счет вакцинации.

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что дезинформация о вакцинах привела к высокой смертности среди тех, кто не привился от коронавируса. В 2021 году, по словам главы организации, в мире зарегистрировали 3,5 млн смертей от коронавируса, тогда как в 2020-м – 1,8 млн.

Тем не менее, глава ВОЗ подчеркнул, что сохраняет оптимизм и рассчитывает, что в 2022 году острая фаза пандемии завершится.

Ранее сообщалось, что ВОЗ планирует вакцинировать против ковида 70% населения мира до июля 2022 года. К концу 2021 года удалось привить около 40%.