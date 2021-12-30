ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Черном море

К маневрам также привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

Корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместную тренировку в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

В северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" вместе с фрегатом "Auvergne" провели тренировку типа "PASSEX".

"Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Кроме надводных боевых единиц с французской стороны к учениям привлекался корабельный транспортно-боевой вертолет.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В ходе учений был проведен ряд совместных тренировок, в частности, - ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д. Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей.

Кроме того, на борту "Юрия Олефиренко" была отработана тренировка по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Отмечается, что коммуникация между экипажами кораблей велась исключительно на английском языке в соответствии с международной системой сигналов MTP.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua