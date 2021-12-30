Депутат Ковалев задекларировал корпоративные права на "4 канал"

Народный депутат "Слуги народа" Алексей Ковалев получил "4 канал" в подарок от семьи за 4,363 млн. гривен.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в его имущественном состоянии, обнародованное на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Ивана Ковалева. В тот же день депутат получил оставшиеся 50% в уставном капитале ООО "ТРК "Интеррадио" от Натальи Ковалевой.

Оба подарка оценили по 2 181 755 гривен.

Также 24 декабря Ковалев получил в подарок 39% в уставном капитале ООО “Ар Ти Ай Продакшн” от того же Ивана Ковалева. Этот подарок был оценен в 195 тысяч гривен.

28 декабря стало известно, что нардеп Алексей Ковалев приобрел "4 канал", принадлежавший экс-парламентарию Дмитрию Добродомову.

В данных ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО" на сайте You Control значится, что учредителем юридического лица является Алексей Ковалев, доля его собственности 100%. Он внес в уставный фонд 4 363 511 грн.

Конечные бенефициары – Иван и Наталья Ковалевы – возможно, родители депутата , ведь зарегистрированы по тому же адресу, что и он.

Ковалев Алексей Иванович был избран по 186 округу в Херсонской области. політики. В декабре 2020 года попал к новостям как депутат, который раздавал в своем округе местным жителям рыбу в пакетах.

4 канал на своем сайте публикует документы о структуре собственности. Согласно им (по состоянию на февраль 2021), 50% належали Добродомову, 50% – его сопартийцу по "Народному контролю" Андрею Мисику. Директором был Добродомов.

Это медиа было основано в 2014 году под названием RTI. После смены владельца в 2018 его переименовали на 4 канал.