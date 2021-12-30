CIT: роSSийских сил возле Украины больше, чем в апреле, но мало для нападения

Риск вторжения в Украину существует, но его возможные масштабы неизвестны.

CIT: роSSийских сил возле Украины больше, чем в апреле, но мало для нападения
Фото: CIT

Расследователи из Conflict Intelligence Team считают, что концентрация роSSийской военной техники на территории Украины и в Крыму уже превысила апрельские показатели. При этом они не уверены, что этих сил достаточно для полномасштабного нападения на Украину.

Об этом говорится в последнем в этом году анализе CIT.

"Перед Новым годом концентрация техники у границ с Украиной и в Крыму достигла беспрецедентных масштабов, скорее всего, превысив апрельские показатели. Тогда были задействованы в основном две армии (41-я и 58-я), а сейчас к ним прибавились силы до 3-х армий (1-я танковая, 2-я, 6-я), а также, вероятно, сухопутные силы Северного флота. Кроме танков, артиллерии и других боевых машин мы наблюдаем переброску техники и средств ПВО. На фоне все более резкой риторики роSSийских официальных лиц это вызывает значительные опасения, что приказ о начале операции на подконтрольной территории Украины может поступить в ближайшие недели", – говорится в публикации.

При этом в CIT указывают, что подготовка к вероятной операции явно не завершена, а если она начнется, то будет не столь масштабной, как предполагают некоторые аналитики и публицисты.

"Во-первых, мы наблюдали сравнительно немного техники десантных частей, за исключением одного эшелона 76-й десантно-штурмовой дивизии, еще одного эшелона, вероятно, 31 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также неустановленного эшелона на востоке Крыма (причем последний может объясняться военными учениями). В апреле переброска десантных элементов было намного более массовой. Можно предположить, что десантники должны играть важную роль в масштабном наступлении в глубину территории Украины", - сказано в публикации.

Кроме того, роSSийские силы (100-120 тысяч) даже с учетом вооруженных группировок "ЛНР" и "ДНР" (до 35 тысяч) сейчас меньше общей численности Сухопутных войск (до 169 тысяч) и Национальной гвардии Украины (до 50 тысяч).

При этом следует учитывать, что в оценочное количество роSSийских военных могут входить призывники, которые вряд ли могут быть задействованы в операции на территории Украины.

Напомним, по последним данным, у границ Украины и на временно оккупированных территориях размещено около 122 тысяч роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.

На фоне угрозы эскалации в переговоры с РФ включились США и другие государства-члены НАТО. Они предупредили РоSSию, что за новое вторжение придется платить беспрецедентными санкциями. Украинские власти заявили, что государство без боя не сдастся и вторжение обернется кровавыми боями.

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