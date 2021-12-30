ВАКС изменил меру пресечения нардепу Юрченко, подозреваемому во взяточничестве

Высший антикоррупционный суд возложил дополнительные обязательства на народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве.

Он должен воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства и экспертами по данному уголовному производству, сообщили в пресс-службе ВАКС.

В случае их невыполнения к находящемуся под залогом Юрченко могут применить более жесткую меру пресечения и наложить денежное взыскание. Срок действия обязательств – до 28 февраля.

Помощнику Юрченко, который тоже подозревается в этом деле, также присудили дополнительные ограничения. Он должен воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами по данному уголовному производству; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В суде не называют фамилию депутата, но указывают, что дело касается подозрения во взяточничестве. По версии стороны обвинения, народный депутат Украины и его помощник, вероятно, действуя по предварительному сговору, получили неправомерную выгоду за содействие в голосовании по законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

В версии 2020 года Юрченко и его помощнику Ивану Фищенко объявили подозрения в причастности к вымогательству взятки. Согласно материалам дела, Юрченко просил у детектива, работавшего под прикрытием, 13 тыс. долларов за то, чтобы внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в законодательство по переработке твердых бытовых отходов.

Еще $200 тысяч Юрченко потребовал для подкупа своих коллег, народных депутатов-членов профильного комитета. Эти деньги были необходимы для голосования на комитете и в парламенте, однако передать их не успели, поскольку информацию о деле "слили".

3 августа в компании согласились выплатить взятку. Через несколько дней Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект №2207-1 "Об управлении отходами".

С сентября 2020 года Юрченко находится под залогом в 3 млн гривен.

Юрченко – депутат от "Слуги народа", но он вышел из фракции на время следствия. Этим летом нардеп снова попал в скандал. Нардеп выезжал с платной парковки в центре города и ударил стоящее в пробке авто. После этого депутат якобы пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Полиция также заподозрила нардепа в наркотическом опьянении.

В декабре парламентарий сообщил, что Галицкий районный суд Львова признал его невиновным в автомобильной аварии, произошедшей в центре Львова в июле.