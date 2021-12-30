План приватизации в 2021 году выполнен на 40%

Фонд госимущества своей работой удовлетворен.

План приватизации в 2021 году выполнен на 40%
Фото: Макс Левин

Фонд государственного имущества сообщил, что в 2021 году в государственный бюджет поступило 5 млрд. гривен. Это чуть больше 40% от годового плана, установленного на уровне 12 млрд гривен.

Несмотря на это, в ФГИ своим результатом удовлетворены.

"Фонд госимущества проделал качественную работу, благодаря которой в этом году бюджет получил более 5 миллиардов гривен. Это значит, что за время работы нашей команды, в 2020-2021 годах, от приватизации поступило больше, чем за семь предыдущих лет вместе взятых", - заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Государственный бюджет на 2022 год предусматривает 8 млрд. гривен доходов от приватизации.

Накануне в колонке для "Интерфакса-Украина" Сенниченко написал, что за последние два года в Украине удалось перезапустить приватизацию.

"Принцип "все знают все" разорвал круговую поруку, а запуск ресурса privatization.gov.ua сделал приватизацию прозрачной, конкурентной, честной и доступной всем желающим. Перенесение торгов в онлайн и максимальная автономность участников обеспечили очевидный финансовый эффект - за два года по результатам успешных аукционов приватизация принесет около 8 млрд грн (из которых в 2020 году госбюджет получил 2,25 млрд грн). Это рекордный показатель почти за 10 лет и это с поправкой на закрытые границы, карантины и Covid-19", - заявил он.

Напомним, что в ноябре 2021 года глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко объявил об отставке по собственному желанию.

Верховная Рада назначила Сенниченко главой ФГИ в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность независимого члена наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи" и работал директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании "Укрпочта".

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