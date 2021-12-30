Польскую армию вооружат сотней дронов с электрооптическими системами

Их преимуществом является низкий уровень шума.

Польскую армию вооружат сотней дронов с электрооптическими системами
Иллюстративное фото
Фото: РБК

Минобороны Польши заключило соглашение о поставках ста военных беспилотников польского производства.

Они будут оснащены электрооптическими головками, благодаря чему сухопутные войска и спецподразделения могут дистанционно вести разведку местности, выявлять угрозы и координировать цели действий. Об этом сообщает Polskie Radio.

Эти беспилотники будут взаимодействовать с другой техникой, полученной польскими войсками.

"Чтобы войско было эффективным и могло эффективно защищать нашу родину, оно должно иметь полный спектр вооружения, а значит, пушки-гаубицы "Краб" будут более эффективными, когда в артиллерийских подразделениях будут также беспилотники, которые будут выполнять задачи, связанные с разведкой и наведением целей", – отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Беспилотники изготовит польский консорциум, в состав которого входят Polska Grupa Zbrojeniowa (Польская вооруженная группа) и Wojskowe Zak?ady Lotnicze (Заводы военной авиации) в Лодзи и Быдгоще.

Изделия могут непрерывно летать в течение трех часов на расстояние до 35 километров. Одним из их преимуществ является низкий уровень шума.

Кроме того, армия получит пакет материально-технического обеспечения и обучения, включая наземные станции управления и терминалы данных. Вся система получила кодовое название Wizjer. Поставка нового оборудования намечена на 2024-2027 годы.

В 2021 году Польша столкнулась с искусственным миграционным кризисом, когда мигранты с Ближнего Востока начали прорываться в ЕС с территории Беларуси. На фоне этого страна усилила охрану границы, в том числе с помощью иностранных войск. Недавно военнослужащие Вооруженных сил Эстонии прибыли в Польшу для поддержки коллег, обеспечивающих охрану польско-белорусской границы.

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