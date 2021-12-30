Стефанчук решил привлечь ученых к написанию законопроектов

Законотворческий процесс попытаются сделать более профессиональным.

Стефанчук решил привлечь ученых к написанию законопроектов
Фото: Lb.ua

Спикер Руслан Стефанчук создал Научно-консультативный совет при главе Верховной Рады. Это будет консультативно-совещательный орган, целью которого является привлечение высококвалифицированных юристов к законопроектной работе и подготовке научных выводов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Членами Научно-консультативного совета могут быть специалисты с научной степенью доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокаты, судьи в отставке.

Персональный состав Научно-консультативного совета должен утвердить глава Верховной Рады на весь срок полномочий парламента соответствующего созыва.

Напомним, что Стефанчук неоднократно заявлял о желании улучшить правотворческую деятельность Верховной Рады и перевести ее на долгосрочное планирование. Он говорил, что сейчас в парламенте отсутствует системность законотворческой деятельности, а предлагаемые инициативы часто не согласованы между собой или с программными документами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Фюрер РФ решил упростить получение роSSийского гражданстваФюрер РФ решил упростить получение роSSийского гражданства
Харьковский "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень решили снестиХарьковский "Стоунхендж" за 1,5 млн гривень решили снести
Стефанчук не получал документы о подозрении Порошенко, - ГеращенкоСтефанчук не получал документы о подозрении Порошенко, - Геращенко
РоSSийский суд решил ликвидировать общество "Мемориал", занимающееся исследованием репрессийРоSSийский суд решил ликвидировать общество "Мемориал", занимающееся исследованием репрессий
В 2022 году Рада может принять законопроект о дистанционном голосовании депутатов, - СтефанчукВ 2022 году Рада может принять законопроект о дистанционном голосовании депутатов, - Стефанчук
Стефанчук пообещал не закрывать кулуары Рады для прессыСтефанчук пообещал не закрывать кулуары Рады для прессы
Стефанчук: "Эта Верховная Рада доработает всю каденцию"Стефанчук: "Эта Верховная Рада доработает всю каденцию"
Железняк пришел на брифинг Стефанчука спрашивать о смене главы фракции "Голос"Железняк пришел на брифинг Стефанчука спрашивать о смене главы фракции "Голос"
В Белой Церкви решили включать Вечный огонь в парке Славы только в памятные датыВ Белой Церкви решили включать Вечный огонь в парке Славы только в памятные даты
Нардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 годуНардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 году
Последние новости
Подгружаем последние новости