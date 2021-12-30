Стефанчук решил привлечь ученых к написанию законопроектов
Законотворческий процесс попытаются сделать более профессиональным.
Спикер Руслан Стефанчук создал Научно-консультативный совет при главе Верховной Рады. Это будет консультативно-совещательный орган, целью которого является привлечение высококвалифицированных юристов к законопроектной работе и подготовке научных выводов.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Членами Научно-консультативного совета могут быть специалисты с научной степенью доктора наук или доктора философии (кандидата наук), адвокаты, судьи в отставке.
Персональный состав Научно-консультативного совета должен утвердить глава Верховной Рады на весь срок полномочий парламента соответствующего созыва.
Напомним, что Стефанчук неоднократно заявлял о желании улучшить правотворческую деятельность Верховной Рады и перевести ее на долгосрочное планирование. Он говорил, что сейчас в парламенте отсутствует системность законотворческой деятельности, а предлагаемые инициативы часто не согласованы между собой или с программными документами.