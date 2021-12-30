ВАКС арестовал конно-спортивное имение Онищенко в Германии

Имение "Айнгаус" расположено в поселке Херцлаке в Нижней Саксонии.

Фото: guteinhausforsale.com

Высший антикоррупционный суд на прошлой неделе наложил арест на немецкое конно-спортивное имение Gut Einhaus в рамках уголовного дела против бывшего депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на данные судебного реестра.

Суд арестовал корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере доли 11% от ее уставного капитала, принадлежащей связанной с Онищенко компании Ostexpert Limited, а также усадьбу Gut Einhause, принадлежащую Gut Einhaus Liegenschafts. Она расположена в немецком городе Херцлаке (Нижняя Саксония).

Фото: guteinhausforsale.com

Ранее компания Онищенко была единственным владельцем фирмы Gut Einhaus Liegenschafts , но в сентябре 2019 года она переуступила 89% долю. После этого руководителем Gut Einhaus Liegenschafts стала россиянка Дарья Вакулина, а Онищенко уволили.

Вместе с тем учредителями в равных долях роSSийского ООО "Юго-Западная промышленная компания" являются Онищенко и Вакулина. Эта компания включена в роSSийский реестр компаний в феврале 2021 года и специализируется, в том числе, на разведении лошадей. Онищенко фигурирует в регистрационных документах как гражданин РФ.

Высший антикоррупционный суд считает, что имущество, оформленное на немецкую компанию, может подлежать специальной конфискации по делу Ошищенко, поэтому согласился наложить арест.

Напомним, что в декабре 2019 года Онищенко задержали в Германии, но в конце мая 2020 года немецкий суд отклонил просьбу Украины об экстрадиции экс-депутата. В мае прошлого года Германия отказала Онищенко в приюте и попросила уехать.

В 2021 году стало известно, что Онищенко получил роSSийское гражданство.

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