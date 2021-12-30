Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"

Представитель внешнеполитического ведомства в очередной раз выступила с обвинениями в адрес Украины и государств-партнеров.

Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Мария Захарова
Фото: Скриншот видео

Спикер МИД РоSSии Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия".

Заявление Захаровой на брифинге цитирует РИА Новости.

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, где информационная политика РоSSии названа угрозой демократическим странам.

Спикер внешнеполитического ведомства также заявила, что нужно спросить у стран НАТО, "понимают ли они, что из их оружия и с их помощью киевский режим будет расстреливать мирное население Украины".

Захарова и ранее выступала с абсурдными заявлениями в адрес Украины и других государств. Например, в июне 2021 года в ответ на требование Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице она сказала, что чехи скорее "дождутся уха от сельди".

В апреле Захарова обвинила Киев и западные страны в ведении агрессивной информационной кампании с целью возложить на РФ ответственность за эскалацию напряженности на Донбассе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии предлагают лишать оппозиционеров гражданства, приобретенного по праву рожденияВ РоSSии предлагают лишать оппозиционеров гражданства, приобретенного по праву рождения
Черногория ужесточила правила въезда для украинцевЧерногория ужесточила правила въезда для украинцев
Порошенко во втором туре по количеству поддержки догнал Зеленского, – опросПорошенко во втором туре по количеству поддержки догнал Зеленского, – опрос
Украинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опросУкраинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опрос
В Киеве будут судить экс-главу "Украгролизинга" времен ЯнуковичаВ Киеве будут судить экс-главу "Украгролизинга" времен Януковича
Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"Кулеба о требованиях РоSSии не расширять НАТО: "Украина никогда не согласится на такие ультиматумы"
Оккупационные власти Крыма отдадут порты в Феодосии и Керчи в федеральную собственность РоSSииОккупационные власти Крыма отдадут порты в Феодосии и Керчи в федеральную собственность РоSSии
Заместитель Кличко заявил об обнаружении случаев омикрона в КиевеЗаместитель Кличко заявил об обнаружении случаев омикрона в Киеве
В РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежомВ РоSSии заявили, что не планируют операцию против Украины, но "вправе" применить армию "для защиты россиян" за рубежом
Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"Кулеба назвал действия РоSSии "стратегией безумца"
Последние новости
Подгружаем последние новости