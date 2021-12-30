Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Представитель внешнеполитического ведомства в очередной раз выступила с обвинениями в адрес Украины и государств-партнеров.
Спикер МИД РоSSии Мария Захарова назвала украинского президента Владимира Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из поставленного НАТО оружия".
Заявление Захаровой на брифинге цитирует РИА Новости.
"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ", – прокомментировала она утвержденную Зеленским стратегию информбезопасности, где информационная политика РоSSии названа угрозой демократическим странам.
Спикер внешнеполитического ведомства также заявила, что нужно спросить у стран НАТО, "понимают ли они, что из их оружия и с их помощью киевский режим будет расстреливать мирное население Украины".
Захарова и ранее выступала с абсурдными заявлениями в адрес Украины и других государств. Например, в июне 2021 года в ответ на требование Чехии о компенсации за взрывы во Врбетице она сказала, что чехи скорее "дождутся уха от сельди".
В апреле Захарова обвинила Киев и западные страны в ведении агрессивной информационной кампании с целью возложить на РФ ответственность за эскалацию напряженности на Донбассе.