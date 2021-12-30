?СМИ узнали новые факты о задержании палача "Изоляции" Куликовского

"Люди, участвовавшие в первоначальной разработке Куликовского, уже давно не являются сотрудниками СБУ".

Военный преступник Денис Куликовский, пытавший пленных в оккупированном пророSSийскими боевиками Донецке, проживал в Киеве с 2019 года.

Об этом идет речь в материале "Радио Свобода".

Издание опубликовало видео, предоставленное бывшим офицером спецслужбы. Видео было снято летом 2019 года в киевской квартире. Из разговора следует, что Куликовский тогда контактировал со своими бывшими приспешниками.

Как выяснилось, в 2018 году оккупационная администрация отстранила его от руководства тюрьмой. Формально – за чрезмерную жестокость, а де-факто, как говорят бывшие пленные, – из-за "финансового конфликта с куратором" – Василием Евдокимовым по прозвищу "Ленин". Куликовского несколько месяцев держали то в камере, то в вагончике. Позже он сбежал из Донецка в РоSSию. Оттуда, по данным источников в правоохранительных органах, 23 апреля 2019 года он пересек роSSийско-украинскую границу в Меловом Луганской области. На подконтрольной территории его "ждали" сотрудники СБУ .

"Есть предварительные данные, что он реально помогал, – комментирует Христо Грозев, основатель Bellingcat, – и у него даже случился некий «катарсис», и он сам понял, что то, чем занимался в «Изоляции», обернулось против него самого. Логично , что он посмотрел с другого конца на эту историю: его самого содержали в «Изоляции». И даже была очень интересная ситуация: он на время пересек границу и вернулся на территорию РоSSии, чтобы найти одного из ключевых персонажей, который имеет очень тяжкое преступление именно в контексте «Изоляции» и в контексте оккупации. Затем он пересек добровольно границу назад и вернулся в Украину».

В январе 2020-го издание OBOZREVATEL опубликовало оперативные записи переговоров Куликовского с помощником куратора тюрьмы и командующего так называемыми "силами спецопераций" группировки "ДНР" Василия Евдокимова, которого Украина подозревает в организации убийств полковника СБУ Хараберюша и полковника ГУР Шаповала.

На записях Куликовский записан с микрофона, запись очевидно делается в его присутствии, это не перехват спецслужб.

Собеседник издания, бывший работник украинской спецслужбы, утверждает, что с осени 2019 года за Куликовским перестала наблюдать СБУ . По его свидетельству, подозреваемый в пытках оказался фактически на свободе. И продолжал жить в Киеве (с декабря 2020 уже в статусе заочно подозреваемого).

"Радио Свобода" обратилось к СБУ с вопросами: действительно ли Куликовский жил в Киеве , сотрудничал ли он со спецслужбами и как потом оказался на свободе. Из ответа следует, что задержание Куликовского в 2021 году "планировали заново", но что произошло до этого – неизвестно. В спецслужбе также отрицали, что Куликовский находился под прикрытием.

"Говорить о каком-либо прикрытии Куликовского со стороны спецслужб нет оснований. Речь идет о вполне тайной операции, о которой знал очень ограниченный круг людей. Люди, участвовавшие в первоначальной разработке Куликовского, уже давно не являются сотрудниками СБУ . Они стали работниками другого разведывательного органа. Учитывая ряд факторов, меры по задержанию Куликовского пришлось планировать заново уже в 2021 г. В настоящее время, к сожалению, невозможно раскрыть все детали, когда информация о пребывании и передвижении Куликовского на территории Украины подтвердилась, он был задержан контрразведкой СБУ . Следствие продолжается. Надеемся, со временем мы сможем предоставить обществу больше подробностей", - говорится в сообщении.

Напомним, "Изоляция" – это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность по трем направлениям: специальные артпроекты в диалоге с территорией Изоляции, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ. После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев .

9 ноября контрразведчики СБУ задержали Куликовского в Киеве . Ему было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса.

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Садист обрекал людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, обвиняемых в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством "Палыча" заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали. Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.

10 ноября суд арестовал Куликовского без права залога до 7 января. На суде он признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном. Также Куликовский рассказал, что последние несколько лет проживал в Киеве , а снимать жилье ему помогали знакомые.

Ранее при поддержке Bellingcat были установлены ключевые военные преступники донецкой "Изоляции" с роSSийским гражданством.