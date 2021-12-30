Офис президента ожидает, что после разговора с Путиным Байден поговорит с Зеленским

Детали о времени и формате разговора пока не разглашают.

Офис президента ожидает, что после разговора с Путиным Байден поговорит с Зеленским
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Офис президента пока не подтверждает никаких подробностей о времени или формате разговора между главой США Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В то же время у Зеленского допускают, что президенты в ближайшее время пообщаются снова. Об этом в комментарии 24 канала сообщил спикер ОПУ Сергей Никифоров.

Он отметил, что до предварительного разговора Байдена и Путина, который прошел 7 декабря, с Владимиром Зеленским общался госсекретарь США Энтони Блинкен, и так же произошло и в этот раз, 29 декабря.

После первого декабрьского разговора с Путиным Байден звонил по телефону украинскому президенту.

"Так же ожидаем, что он может позвонить и в этот раз", – отметил Никифоров.

Переговоры между США и Россией запланированы на 10 января. На них будут обсуждать роSSийский ультиматум не брать в НАТО страны Восточной Европы, включая Украину и Грузию. Это требование в Кремле называют "гарантиями безопасности". Президент США на вопрос о том, будет ли он в рамках этих переговоров лично общаться с Путиным, точного ответа не давал еще 28 декабря.

Однако уже 29 числа появилась информация, что Москва предложила Вашингтону провести новый звонок между президентами и Штаты ответили согласием. Разговор состоится сегодня вечером. Кремль ожидает, что по его результатам удастся достичь компромисса с учетом принципиальных позиций.



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