В Кремле озвучили цели звонка Байдену

Именно Москва стала инициатором разговора.

В Кремле озвучили цели звонка Байдену
Путін під час переговорів
Фото: РБК

Сегодняшний телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы РоSSии Владимира Путина необходим для достижения компромисса "с учетом принципиальных позиций".

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

"Любые переговоры ведутся с одной единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций", – сказал Песков, не прибегая к деталям.

Как известно, именно роSSийская сторона выступила инициатором звонка. Разговор планируется на 22:30 по киевскому времени.

Это станет уже вторыми переговорами Байдена с Путиным за этот месяц – первые прошли 7 декабря.

Ожидается, что главы государств будут говорить о предстоящих переговорах формата РоSSия-США относительно предложенных Кремлем "гарантий безопасности" в Европе - фактического ультиматума не принимать в НАТО Украину, Грузию и другие постсоветские государства.

США и весь Альянс на это предложение ответили, что РоSSия не будет решать, кого принимать или не принимать в блок. В то же время они подчеркнули, что готовы к дипломатическому диалогу с РФ.

В ближайшее время Байден должен провести разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пока с ним поговорил Блинкен.

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