Курц будет работать на миллиардера-республиканца Питера Тиля

Бывший канцлер станет "генеральным стратегом" Thiel Capital.

Себастьян Курц (слева) и Питер Тиль
Фото: twitter.com/sebastiankurz
Себастьян Курц (слева) и Питер Тиль

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц с февраля начнет работать в американской компании Thiel Capital в должности "генерального стратега".

Об этом он рассказал австрийскому изданию OE24.

По оценкам издания, Курц со своим резюме может претендовать примерно на 500 тысяч евро в год, учитывая бонусы. Это примерно на 60% больше, чем 312 тысяч евро, которые он получал в должности федерального канцлера в Вене.

Его будущий босс и владелец Thiel Capital – миллиардер Питер Тиль. Он является членом Республиканской партии и на выборах 2016 года поддерживал кандидатуру Карли Фиорины (гендиректор Hewlett-Packard в 1999-2005 годах), а когда она вышла из президентской гонки - переметнулся в лагерь Дональда Трампа.

После победы Трампа на выборах в 2016 году он даже вошел в переходную администрацию Белого дома, а затем стал советником Трампа.

Питер Тиль известен как первый инвестор Facebook и соучредитель PayPal. Его состояние на конец 2021 года оценивается Forbes в 3,2 млрд долларов, а Bloomberg - в 9,1 млрд долларов.

Тиль и Курц познакомились в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Курц, игравший ключевую роль в австрийской политике с 2017 года, в октябре 2021 года ушел в отставку с поста главы правительства из-за коррупционного скандала.

Антикоррупционная прокуратура Австрии (WKStA) начала расследование в отношении Курца и еще девяти человек, подозреваемых в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных партии Курца.

В начале декабря Курц неожиданно объявил о том, что уходит из политики вообще. Это решение он объяснил в первую очередь рождением сына. Бывший канцлер стал отцом в конце ноября.

При этом он подчеркнул, что с нетерпением ждет момента, когда сможет в суде доказать свою невиновность.

Себастьяну Курцу в 2021 году исполнилось 36 лет.

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