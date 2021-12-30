Инициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал Украины

Члены группы высказали предостережения президенту и другим участникам политического процесса.

Инициативная группа "Первого декабря" обнародовала обращение и призвала не растрачивать потенциал Украины

Инициативная группа "Первого декабря" – объединение, созданное интеллектуалами и общественными деятелями в 20-ю годовщину референдума за Независимость Украины – обнародовала обращение по итогам 2021 года.

Члены группы призвали не растратить потенциал Украины и высказали опасения в адрес президента Владимира Зеленского и всех участников политического процесса. Текст обращения обнародован на сайте группы.

"Сегодня роSSийский лидер угрожает всему цивилизованному миру, выставляя разнообразные ультиматумы и угрожая эскалацией и расширением географии вооруженного конфликта в Украине. Он упорно настаивает на разделении мира на блоки, подчиненные мировым гигантам, и мечтает о восстановлении СССР или РоSSийской империи". Он понимает только силу и, не встречая понятного ему отпора, переходит все возможные красные линии, хотя сам издевательски выставляет их для других.

В мире, похоже, нет реальных планов усмирения агрессора: предупреждения не действуют на пошедшего ва-банк. Однако есть и хорошая новость: ключ к трансформации самой РоSSии – в Украине, в стенах Святой Софии. Именно духовная сила и готовность к защите своей свободы и независимости определят судьбу этого затяжного конфликта.

Готовы ли украинцы к этой миссии?

Без сомнения, наша страна, в том числе и нынешнее руководство, имеет целый ряд положительных достижений: открытие рынка земли, помощь внутренним переселенцам, успешные дипломатические инициативы, в частности, создание «Крымской платформы» и другие. Но ожидаемых системных изменений к лучшему не произошло. Наоборот – нарастает политический кризис, на него наслаиваются кризисы экономические и энергетические. Все они являются следствием не только непрофессионализма руководства государства, но и его нежелания прислушиваться к предостерегающим голосам. Власти не обращают должного внимания на критику, не прислушиваются даже к дельным рекомендациям оппозиции, не обращают внимания на экспертное мнение и даже в своих рядах не хотят слышать возражений, избавляясь от критиков и заменяя высокопоставленных должностных лиц, если их позиции противоречат желаниям офиса Президента.

Нас тревожит, что немногочисленные пророSSийские политические силы в Украине дисциплинированы и отмобилизованы, словно руководствуются одним центром. В то же время широкая общественность проукраинских политиков такой консолидированности, к сожалению, не проявляет. Мы благодарны многим из них за надлежащие государственные шаги и нейтрализацию коварных замыслов скрытых врагов, однако в реальности есть и другое. Взаимная борьба, амбиции видеть только себя национальным лидером, неспособность поставить интересы государства выше своих партийных и личных интересов – все это демотивирует и раскалывает общество.

За такую внутреннюю борьбу едва ли не самая большая ответственность ложится на Президента Владимира Зеленского и его правящую партию, которые сегодня олицетворяют украинскую власть. По всей видимости, властная верхушка умело освоила те явные и скрытые инструменты системы, которую она призвана была изменить. Мы разделяем тревогу украинских правозащитников, фиксирующих многочисленные случаи нарушения прав человека, пренебрежение верховенством права, разрушение парламентаризма, попытки превратить судей в послушных исполнителей воли офиса Президента Украины.

В отношениях с олигархами Президент Зеленский перенимает роSSийские средства их обуздания и полного подчинения власти. Вместо отделения бизнеса от власти, чего ожидало общество от новой руководящей силы, в политике действующего Президента все больше проявляется стремление контролировать бизнес и убрать своих конкурентов с политического рынка. При этом уровень политической коррупции в правящей политической силе настолько высок, что прямо противоречит мандату, полученному Президентом Зеленским на выборах 2019 года.

Заметны попытки уменьшить в стране политическую свободу. Снова появились «темники», имеются признаки цензуры. Диалог с гражданским обществом сводится к уровню отдельных пресс-конференций и слушаний на заседаниях парламентских комитетов. Власти пытаются «зачистить» медиарынок, используют правоохранительные органы и суды для устрашения своих оппонентов и протестных гражданских движений. Примером могут служить десятки уголовных производств, открытых против чиновников местных властей Киева, которые продолжаются уже более полугода. Цель очевидна: взять под свой контроль большинство полномочий КГГА в Киеве и заодно очернить Виталия Кличко с его самым маленьким антирейтингом в 12%.

Вручение подозрения в совершении государственной измены и содействии террористической организации Петру Порошенко – одно из проявлений опасного крена в политике Президента Зеленского. Обе эти формулировки предполагают наличие прямого умысла для совершения действий, квалифицированных именно таким образом. Подозрение должно быть обоснованным, но в официальной версии оно не содержит ни одного аргумента, доказывающего такой умысел. Поэтому оно юридически несостоятельно и свидетельствует об очевидном политическом преследовании действующим Президентом своего оппонента. Как можно не видеть, что такое преследование станет щедрым подарком государству-агрессору и вызовет очередное разочарование союзников Украины, помощь которых в условиях роSSийской агрессии является необходимым условием нашей победы?!

Это преследование лишь усугубит раскол в государстве, поскольку понравится одним и гальванизирует протест со стороны других. Хочет ли этого Президент Зеленский, когда на границах нашей страны стоят вражеские войска?

Да, мы отдаем себе отчет, что в условиях предельных геополитических вызовов руководству государства хотелось бы иметь общество, которое слушалось бы его руля. Однако попытки собрать это общество в «один кулак», сворачивая демократические свободы и наращивая элементы авторитарности, на самом деле гибельны, поскольку неизбежно будут вести к дальнейшему злоупотреблению властью, а затем к фактическому поглощению страны авторитарной Россией. В то же время страну можно и нужно консолидировать, овладев качественно другой методологией, к которой не привыкла наша система государственного управления, а именно: неуклонное согласование своих действий с политическими партнерами и оппонентами, поиск общей стратегии национального развития на основе общей ценностной платформы.

Большая ответственность, которая всегда ложится на действующую власть, не снимает ответственности за состояние дел в государстве с политической элиты и общества в целом. Невыразимо больно смотреть на то, как взаимная вражда – этот бич украинской истории – в очередной раз подрывает наши силы и национальные шансы. Единственное разделение, которое могут позволить себе украинцы в этот ответственный момент, – это разделение на тех, кто лично защищает страну от роSSийской агрессии, и тех, кто им помогает ее защищать. Ведь именно это помогло нам выстоять в 2014 году. Не забывайте, что в Кремле хорошо знают наш национальный характер, в частности, знают о разрушительной силе наших стихийных «черных советов». И не только знают, но и на них рассчитывают и их постоянно провоцируют. Поэтому еще и еще раз призываем всех нас: давайте умерим пыл межпартийных и межличностных споров! Научимся отличать главное от второстепенного – и объединимся в этом главном!

В 2010-2013 гг. наша Группа пыталась предостеречь Виктора Януковича и его команду, что политический режим, игнорирующий гражданское общество, нарушающий права человека и не соблюдающий верховенства права, обречен на поражение. В этих условиях власть быстро теряет легитимность. Сегодня мы хотели бы направить свой предостерегающий голос как Президенту Зеленскому, так и ко всем участникам политического процесса. Потенциал Украины невероятен, и грош цена будет всем нам, если мы его упустим!"

Участниками группы "Первого декабря" были общественный деятель и меценат Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, философ и академик Мирослав Попович, шестидесятник Евгений Сверстюк.

В состав группы, среди прочих, входит украиновед Александра Гнатюк, диссидент Иосиф Зисельс, академик Игорь Юхновский.

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