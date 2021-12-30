Байден и Зеленский проведут телефонный разговор в ближайшее время

Конкретно запланированного разговора между двумя лидерами в графике пока нет.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор в ближайшее время. Стороны обсудят, в частности, ситуацию, связанную с угрозами РФ, а также диалог с роSSийской стороной.

Об этом сообщил в среду во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации США, передает "Укринформ".

"Можно ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут поддерживать тесный контакт. У нас пока нет конкретно запланированного в графике разговора, но они снова поговорят в скором времени", - заметил чиновник.

Он подтвердил, что президент Байден придерживается принципа не обсуждать вопросы, связанные с союзниками и партнерами без их участия.

В этой связи представитель администрации подчеркнул, что контакты с украинской стороной на высоком уровне проходят на ежедневной основе. Чиновник также отметил, что Белый дом обязательно поделится информацией о предстоящих переговорах между президентами США и Украиной.

В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Через два дня с президентом США поговорил Владимир Зеленский. Он рассказал, что Путин заверил Байдена, что не собирается продолжать эскалацию военной агрессии в отношении Украины.

12 декабря в Кремле анонсировали новые переговоры Путина и Байдена.

На 10 января 2022 года запланированы переговоры США и РоSSии по Украине. В администрации Байдена ранее заявляли, что переговоры не предусматривают персонального разговора между президентами.

РоSSия и США должны обсудить проект соглашения с НАТО и договора со Штатами о так называемых гарантиях безопасности, предусматривающие отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины. На 12 января также планируется заседание совета РоSSия-НАТО, а заседание Постоянного совета ОБСЕ намечено на 13 число.

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