Марченко уволил двух советников, принявших участие во встрече с нападающим на журналистов "Схем"

29 декабря Гливка и Горбаль посетили мероприятие "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года".

Министр финансов Украины Сергей Марченко уволил своих советников Андрея Гливку и Василия Горбаля, принявших участие во встрече с нападающим на журналистов "Схем" Игорем Тельбизовым.

Об этом Марченко сообщил "Детектору медиа".

"Уволил Андрея Гливку и Василия Горбаля. Больше нечего комментировать", - сказал министр.

29 декабря Гливка и Горбаль посетили мероприятие "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года". Дискуссия прошла при содействии НСЖУ.

В анонсе НСЖУ Андрей Гливка был представлен в качестве советника Минфина. В комментарии "Детектору медиа" Гливка сообщил, что был на мероприятии как частное лицо и не представлял Минфин, о чем заявил сразу в начале дискуссии.

Напомним, 9 ноября "Укрэксимбанк" восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. 4 октября они по приказу главы правления этого финучреждения Евгения Мецгера применили силу против журналистов программы "Схемы" в его рабочем кабинете.

Тельбизов и Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

В "Укрэксимбанке" пояснили, что его сотрудники были отстранены на максимально допустимый законодательством срок.

Как известно, действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не причинили телесных повреждений").

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд.