СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков "ЛНР" за обстрелы позиций ВСУ
Он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линии разграничения.
По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме роSSийского образца, информирует пресс-центр СБУ.
Расследование установило, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.
Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 г. злоумышленник получил гражданство РФ.
Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается.
Напомним, СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших главарей "ОБрОП Одесса"