СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков "ЛНР" за обстрелы позиций ВСУ

Он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции.

СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков "ЛНР" за обстрелы позиций ВСУ
Фото: pravda.com.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линии разграничения.

По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме роSSийского образца, информирует пресс-центр СБУ.

Расследование установило, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 г. злоумышленник получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших главарей "ОБрОП Одесса"

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновенияУкраинский военный получил ранение в 18 км от линии столкновения
Зеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах УкраиныЗеленский обсудил с американскими сенаторами и конгрессменами ситуацию на границах Украины
Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныКулеба обсудил с Боррелем ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук не получал документы о подозрении Порошенко, - ГеращенкоСтефанчук не получал документы о подозрении Порошенко, - Геращенко
Украина сообщила подозрение министру транспорта РоSSииУкраина сообщила подозрение министру транспорта РоSSии
Для "Слуг народа" новость о подозрении Порошенко стала неожиданностьюДля "Слуг народа" новость о подозрении Порошенко стала неожиданностью
Пересечение границы будет занимать минимум времени: ГТС Украины сообщила о новом проектеПересечение границы будет занимать минимум времени: ГТС Украины сообщила о новом проекте
Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу о некачественных "Кентаврах" для армииЭкс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу о некачественных "Кентаврах" для армии
Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты «Единой РоSSии», – ПорошенкоПутин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты «Единой РоSSии», – Порошенко
В Луганской области село осталось без света из-за обстрела боевиковВ Луганской области село осталось без света из-за обстрела боевиков
Депутату Рады сообщили о подозрении в недекларировании почти 60 млн гривеньДепутату Рады сообщили о подозрении в недекларировании почти 60 млн гривень
СБУ задержала экс-руководителя "отдела кадров" батальона боевиков "Оплот"СБУ задержала экс-руководителя "отдела кадров" батальона боевиков "Оплот"
РоSSийские наемники усилили обстрелы на ДонбассеРоSSийские наемники усилили обстрелы на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости