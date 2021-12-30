СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков "ЛНР" за обстрелы позиций ВСУ

Он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил при попытке пересечь линии разграничения.

По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме роSSийского образца, информирует пресс-центр СБУ .

Расследование установило, что задержан командир вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных.

Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 г. злоумышленник получил гражданство РФ .

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.