Зеленский установил сроки военного призыва в 2022 году

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении сроков призыва на срочную военную службу в 2022 году.

В указе №687/2021 от 29 декабря сообщается, что как и в этом году, призыв состоится в апреле-июне и октябре-декабре.

Численность призывников позже должен определить Кабинет Министров. Правительство также должно установить объемы расходов на проведение очередных призывов.

Призывные комиссии приступят к работе с 1 апреля и 1 октября, а подготовительные мероприятия запланировано начать на месяц раньше этих дат.

Военнослужащих срочной военной службы не собираются привлекать к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил.

Кроме того, указ предусматривает, что увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, также предусмотрено провести в апреле-июне и октябре-декабре.

Напомним, что в 2021 году на службу призвали 14,2 тыс. срочников во время весеннего призыва и 13,6 тыс. во время осеннего.

Срок военной службы для призывников составляет 18 месяцев, а для тех, кто получил высшее образование – год.